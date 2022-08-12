Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась до 142 тыс. га

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Лесопожарная ситуация в Якутии постепенно улучшается, общая площадь пожаров сократилась до 142 тыс. га, сообщает в пятницу пресс-служба главы и правительства региона.

"За прошедшие сутки на территории Якутии ликвидировали еще 6 лесных пожаров общей площадью 38,4 тыс. га в Алданском, Усть-Майском и Среднеколымском районах. На утро 12 августа в республике действуют 25 лесных пожаров на общей площади 142,2 тыс. га", - говорится в сообщении

Уточняется, что 14 лесных пожаров зафиксировано в Усть-Майском районе, 7 - в Алданском, по одному в Оймяконском, Среднеколымском, Томпонском и Нижнеколымском.

В прошлом году на эту же дату на территории Якутии был 171 лесной пожар на общей площади 3,95 млн га.

"Чрезвычайно высокий 5-й класс пожароопасности леса сохраняется в Томпонском, Усть-Майском районах, высокий 4-й класс - в Таттинском районе", - отмечают якутские власти.

В середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В Якутии и Хабаровском крае введен межрегиональный режим ЧС федерального уровня.