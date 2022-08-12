Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:35

Правительство не поддержало идею вычета по НДФЛ при найме жилого помещения

Правительство не поддержало идею вычета по НДФЛ при найме жилого помещения
Фото: Данил Айкин/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму отрицательное заключение на законопроект, который предлагал ввести в перечень трат, по которым гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, расходы на аренду жилого помещения.

Отзыв опубликован в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№169649-8) был внесен в парламент в конце июля группой депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду". Согласно документу, в перечень расходов, по которым по итогам года граждане могут получить налоговый вычет, предлагалось включить расходы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств по договору найма жилого помещения. При этом договор аренды должен был быть зарегистрирован, а факт платежей - документально подвержен.

Максимальный размер суммы возмещения по всем социальным налоговым вычетам предлагалось оставить на действующем уровне - не более 120 тыс. рублей в год. Сейчас граждане могут претендовать на возмещение расходов на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, пенсионные взносы, подтверждение квалификации.

По мнению авторов, принятие закона способствовало бы поддержке граждан и формированию новых налоговых поступлений за счет легализации рынка аренды жилых помещений.

В своем заключении правительство отмечает, что доходы от НДФЛ формируют значительную часть региональных бюджетов, а принятие документа приведет к выпадающим доходам. При этом в законопроекте не определены источники компенсации выпадающих доходов. "С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в заключении.

Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с марта превысила 27,8 тыс. человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в РФ впервые с марта превысила 27,8 тыс. человек

Мишустин предложил распространить действие "Пушкинской карты" на весь внутренний туризм

Мишустин предложил распространить действие "Пушкинской карты" на весь внутренний туризм

Мишустин сообщил об увеличении до 20% кешбэка за путевки на Дальний Восток

Мишустин сообщил об увеличении до 20% кешбэка за путевки на Дальний Восток

"Роскосмос" представит макет новой орбитальной станции на форуме "Армия-2022"

НРД оспорил санкции в суде Евросоюза в Люксембурге

Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев посетил ЛНР

Что произошло за день: четверг, 11 августа

В Россию запретят ввозить семена отдельных питомников Европы и Канады

МИД увидел ксенофобию в решении Латвии признать Россию страной-спонсором терроризма

Россельхознадзор отрицает политическую подоплеку в запрете молдавского импорта

Россельхознадзор отрицает политическую подоплеку в запрете молдавского импорта
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });