Правительство не поддержало идею вычета по НДФЛ при найме жилого помещения

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Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму отрицательное заключение на законопроект, который предлагал ввести в перечень трат, по которым гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, расходы на аренду жилого помещения.

Отзыв опубликован в электронной базе данных парламента.

Законопроект (№169649-8) был внесен в парламент в конце июля группой депутатов от фракции "Справедливая Россия - За правду". Согласно документу, в перечень расходов, по которым по итогам года граждане могут получить налоговый вычет, предлагалось включить расходы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за счет собственных средств по договору найма жилого помещения. При этом договор аренды должен был быть зарегистрирован, а факт платежей - документально подвержен.

Максимальный размер суммы возмещения по всем социальным налоговым вычетам предлагалось оставить на действующем уровне - не более 120 тыс. рублей в год. Сейчас граждане могут претендовать на возмещение расходов на лечение, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, пенсионные взносы, подтверждение квалификации.

По мнению авторов, принятие закона способствовало бы поддержке граждан и формированию новых налоговых поступлений за счет легализации рынка аренды жилых помещений.

В своем заключении правительство отмечает, что доходы от НДФЛ формируют значительную часть региональных бюджетов, а принятие документа приведет к выпадающим доходам. При этом в законопроекте не определены источники компенсации выпадающих доходов. "С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает", - говорится в заключении.