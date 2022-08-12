В РПЦ опровергли публикации о судебной тяжбе за храмы в Зарядье

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Русской православной церкви опровергли публикации СМИ о том, будто она пытается отсудить у государства несколько храмов в историческом центре Москвы - Зарядье.

Глава правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила "Интерфаксу", что объекты, о которых идет речь, на самом деле представляют собой "остатки инфраструктуры, возведенной в советское время для обслуживания демонтированной в 2010 году гостиницы "Россия".

В свою очередь глава Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков заявил агентству, что в данном случае имеет место "чисто формальный" иск патриаршего подворья в Зарядье, который рассматривает Арбитражный суд Москвы.

"Ситуация не имеет проблемного измерения, речь не о храмах, а о хозяйственных постройках, которые до сих пор использовались приходом по согласованию с властями, однако федеральный закон требует передачи такого рода объектов через арбитражный суд", - отметил священник.

В патриархии также уточнили, что суд рассматривает вопрос о признании за Церковью права собственности на здания площадью 134,7 и 322,5 кв. метров по адресу: г. Москва, ул. Варварка, д. 8А, стр.1,2.