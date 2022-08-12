Действие указа о дополнительных соцгарантиях расширено на всех сотрудников ФСБ в зоне СВО

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес изменения в указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим погранорганов ФСБ и их семей, расширив его действие на всех представителей спецслужбы, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции (СВО).

Согласно указу, из наименования, преамбулы и подпунктов указа президента от 18 апреля слово "пограничных" исключается.

Таким образом, в случае гибели военнослужащих органов ФСБ, непосредственно выполнявших задачи на участках, примыкающих к районам проведения СВО на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн руб. в равных долях.

Такая же выплата предусмотрена в случаях смерти военнослужащих до истечения одного года со дня их увольнения с военной службы, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач.

Военнослужащие ФСБ, получившие при выполнении своих задач увечья, травмы или ранения, получат выплату в размере 3 млн рублей.

Помимо этого, указ президента подразумевает, что сотрудникам ФСБ будут засчитывать день службы за два.

"Засчитывать военнослужащим органов Федеральной службы безопасности, непосредственно выполняющим (выполнявшим) задачи по охране государственной границы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях: один день выполнения задач по охране государственной границы РФ (...) за два", - говорится в указе.