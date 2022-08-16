Что случилось этой ночью: вторник, 16 августа

Нарушение госграницы РФ британским самолетом-разведчиком, учреждение в России звания "Мать-героиня", обсуждение Шойгу и Гутерришем условий безопасной работы ЗАЭС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британский самолет-разведчик нарушил госграницу РФ в районе мыса Святой Нос. Сначала силы ПВО обнаружили воздушную цель над Баренцевым морем, после чего нарушитель был вытеснен за пределы РФ истребителем МиГ-31бм.

- Путин подписал указ об учреждении звания "Мать-героиня". При его присвоении будет выплачиваться единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей. Также при награждении медалью ордена "Родительская слава" одному из родителей будут единовременно выплачивать 200 тысяч рублей.

- Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасной работы Запорожской АЭС. Помимо этого они обменялись мнениями по поводу инцидента в СИЗО в Еленовке и инициатив ООН по упрощению порядка экспорта продуктов питания и удобрений из РФ.

- Число погибших при взрыве в ереванском ТЦ увеличилось до 15 человек. В МЧС Армении сообщили, что пропавшими без вести считаются 18 человек, в том числе одна гражданка России.

- В Госдепе заявили, что конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань. В Вашингтоне подчеркнули, что Китай "слишком остро отреагировал" на недавнюю поездку на остров спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, проведя серию учений возле острова.