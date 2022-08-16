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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

В Джанкойском районе проводят эвакуацию после взрывов боеприпасов

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В Джанкойском районе Крыма в селе Майское начали эвакуацию местных жителей после пожара и взрывов на территории временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

Об эвакуации "Интерфаксу" сообщил глава администрации сельского поселения Николай Карпец.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что выехал в Майское, чтобы выяснить, что там происходит.

Минэнерго России сообщило о пожаре на подстанции в Джанкойском районе и уточнило, что возгорание уже локализовано и "нарушения электроснабжения потребителей нет".

Фотографии и видеозаписи пожара выложили в соцсетях очевидцы.

Минобороны России сообщило, что в Джанкойском районе около 6:15 по Москве произошел пожар на обвалованной площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. Из-за пожара снаряды начали взрываться. "По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено", - говорится в пресс-релизе.

Сергей Аксенов сообщил о двоих пострадавших гражданских. "Один мужчина с осколочным ранением, одного придавило стенкой", - сказал он и уточнил, что речь идет о селе Азовское. В Минздраве Крыма сказали, что один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Второму врачи оказали помощь амбулаторно, он получил легкие травмы.

В 9:18 по Москве Аксенов написал в Telegram, что взрывы боеприпасов на тот момент продолжались. Он также сообщил об эвакуации и вывода людей за пятикилометровую зону от места взрывов.

9 августа на военном аэродроме "Саки" в Крыму сдетонировали авиационные боеприпасы, в результате чего один человек погиб и 14 получили травмы. Источник в Минобороны назвал главной версией случившегося нарушение правил пожарной безопасности.

Хроника 24 февраля – 16 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Крым Джанкойский район Майское Сергей Аксенов Минобороны Саки
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