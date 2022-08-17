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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Пассажирский самолет повредил шасси и крыло при посадке в иркутском Усть-Куте

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Восточно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиасобытия с самолетом Ан-24 авиакомпании "Ангара" при выполнении полета в среду из Иркутска в Усть-Кут, сообщило ведомство.

"По предварительной информации, при посадке самолета в сложных метеоусловиях допущено его выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы, где произошел подлом передней стойки шасси и повреждение крыла", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, на борту находились четыре члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет.

Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов воздушных судов и защиты прав пассажиров.

В свою очередь Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что выясняет обстоятельства аварийной посадки Ан-24 в рамках начатой проверки по ч. 1 ст. 263 УК РФ.

По предварительной информации следствия, при заходе на посадку самолет задел поверхность земли левым крылом. Посадка прошла благополучно.

Иркутск Усть-Кут Ан-24 Ангара
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