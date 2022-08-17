"АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих авто на базе модели Granta

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" возобновил продажи коммерческих автомобилей на базе модели Lada Granta, выпускаемых дочерним предприятием АО "ПСА ВИС-Авто", сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Автомобили реализуются в упрощенных комплектациях 2022 года. В линейку коммерческих Lada Granta входят 11 моделей с различными типами грузового отсека, в том числе открытый борт, удлиненная платформа, фургон объемом 3,5-3,9 куб. м, изотермический фургон, изотермический фургон с холодильной установкой. Машины имеют полурамную компоновку с задней рессорной подвеской, двухместную кабину, двигатель мощностью 90 л.с. Грузоподъемность в зависимости от модификации - 790-915 кг.

"Коммерческие модели Lada пользуются достаточно устойчивым спросом. За 7 месяцев 2022 года реализовано более 4 тысяч автомобилей класса LCV различных модификаций. Мы уверены, что запуск легких коммерческих версий Lada Granta 2022 модельного года еще больше усилит позиции бренда в сегменте LCV", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" вице-президента по продажам и маркетингу компании Дмитрия Костромина.

В базовую комплектацию коммерческих версий Granta входит электроусилитель руля, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка, уточняет автопроизводитель.

"АвтоВАЗ" в настоящее время выпускает в Тольятти автомобили Lada Granta и Lada Niva в упрощенных комплектациях - в частности, без подушек безопасности и блоков систем ABS/ESP.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 7 месяцев 2022 г. "АвтоВАЗ" продал в РФ 85 037 автомобилей, что в 2,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля компании составила 23,1% (-1,8 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".