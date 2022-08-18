Приостановлено движение фур через российско-эстонскую границу в Ленобласти

В ФТС это объясняют ремонтом дорог

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В четверг с 9 до 12 часов по московскому времени будет остановлено движение грузовиков через границу России и Эстонии в Ленинградской области через пункт пропуска Ивангород-Нарва (МАПП Ивангород), сообщает сайт Федеральной таможенной службы.

Приостановка работы пункта пропуска на въезд и на выезд "связана с ремонтом дорог, прилегающих к погранпереходу", объясняет ФТС, ссылаясь на информацию эстонской таможни.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, ограничения касаются только перемещения грузовых автомобилей.

Российская таможня рекомендует учитывать ситуацию при выборе места пересечения границы.

В Эстонии 18 августа вступило в силу распоряжение правительства об ограничении для граждан России выдачи виз и въезда в страну.