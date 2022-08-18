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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Движение большегрузов через границу с Эстонией в Ленинградской области восстановлено

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Движение грузового транспорта на российско-эстонской границе в Ленинградской области восстановлено полностью, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

18 августа с 9:00 до 12:00 из-за ремонта прилегающих к погранпереходу дорог было полностью остановлено движение транспортных средств международной перевозки - грузовых автомобилей - через российско-эстонскую границу в районе пункта пропуска Ивангород-Нарва.

По данным СЗТУ на 14:00, после окончания действия заявленных ограничений фуры вернулись к штатному режиму выезда из России в Эстонию, при этом въезд в РФ на тот момент не осуществлялся: была приостановлена работа пункта пропуска на выезд из Эстонии.

Всего на российско-эстонской границе действуют три международных автомобильных пункта пропуска: Ивангород (Ленинградская область), Шумилкино и Куничина Гора (Псковская область).

В Эстонии с 18 августа действует распоряжение правительства об ограничении для граждан России выдачи виз и въезда в страну.

Эстония Ленинградская область
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