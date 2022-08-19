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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

Три жителя столичного региона получили предостережение за переводы украинскому фонду

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Управление ФСБ по Москве и Московской области сообщило, что вынесло предостережения о потенциальной госизмене трем жителям столичного региона, которые переводили деньги украинскому фонду.

"В время проведения специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины трое жителей Московского региона осуществили денежные переводы на банковский счет Международного благотворительного фонда "Вернись живым", зарегистрированного на Украине", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, "с 2014 года данный украинский фонд оказывает финансовую помощь Вооруженным силам Украины в укомплектовании беспилотными летательными аппаратами, тепловизорами и приборами ночного видения, а также в обучении военнослужащих".

"С учетом того, что действия указанных российских граждан, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, им объявлено официальное предостережение", - заявили в УФСБ.

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