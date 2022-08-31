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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

ФСБ предостерегла петербургского студента от контактов с украинскими спецслужбами

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Предостережение объявлено петербургскому студенту, искавшему контакты с украинскими спецслужбами, сообщает в среду пресс-служба регионального управления ФСБ.

"Являясь студентом военной кафедры одного из петербургских вузов и имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины с целью оказания помощи иностранному государству", - полагают в управлении.

Там добавляют, что имеются сведения о связи студента с представителем Службы безопасности Украины "для последующего оказания финансовой и иной помощи" одному из украинских добровольческих военизированных объединений.

По информации ФСБ, действия россиянина "создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ "Государственная измена", в связи с чем ведомство объявило ему официальное предостережение.

ФСБ Петербург Украина
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