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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Росреестр анонсировал сокращение вдвое срока получения прав на землю

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Срок получения услуг по приобретению прав на земельные участки сократится вдвое после запуска сервиса "Земля просто" в Национальной системе пространственных данных (НСПД), заявила на форуме "Цифровая эволюция" замглавы Росреестра Елена Мартынова.

"Вот сервис "Земля просто", по сути, собирает весь бэкенд процессов оказания государственных и муниципальных услуг по предоставлению земельных участков. (...) Упрощена будет сама подача заявлений по услугам. В целом срок получения услуг по приобретению права на такие участки сократится в два раза", - сказала она.

По ее словам, это снизит издержки на проведение кадастровых работ.

Сервис позволит пройти полный цикл от выбора участка до постановки на учет. Сейчас его уже протестировали и внедряют в НСПД, добавила Мартынова.

Также ведомство протестировало сервис "Земля для стройки", сейчас он выведен в ограниченном функционале на публичную кадастровую карту. Мартынова отметила, что это единственный доступный сейчас ресурс на время разработки НСПД.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление правительства об утверждении положения о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) "Единая цифровая платформа "Национальная система пространственных данных".

Куратор НСПД - Росреестр. Оператором системы будет публично-правовая компания "Роскадастр".

Основа для НСПД - две информационные системы, Единая электронная картографическая основа и Федеральный портал пространственных данных, на создание которых государство готово потратить 17,4 млрд рублей.

Росреестр НСПД Елена мартынова Земля просто
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