В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с 14 марта превысил 40 тысяч случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

Зарегистрированы 40 010 случаев заражения. По сравнению с прошлыми сутками, когда в России выявили 37 609 заболевших, число новых случаев увеличилось на 2 401.

В больницы попали 3 450 человек - на 3%, чем к утру пятницы. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 42 субъектах Российской Федерации, снижение - в 39 регионах, ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ.

Смертность от COVID-19 в сравнении с мартом на данный момент значительно ниже: 14 марта от коронавируса умерли 533 пациента, за минувшие сутки скончались 69 человек, накануне штаб сообщал о 65 умерших.

Выздоровели за сутки 24 222 человека.

В России с июля идет подъем заболеваемости COVID-19. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что рост происходит на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса. В свою очередь в ведомстве уточнили, что это связано с увеличением в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.