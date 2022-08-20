Что произошло за день: суббота, 20 августа

Минобороны РФ заявило о применении ВСУ отравляющих веществ, Евгений Брюн отправлен под домашний арест

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд отправил под домашний арест бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна. Такая же мера пресечения избрана вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву, который пошел на сделку со следствием. Фигурантам вменяют хищение не менее 20 млн руб. при поставках медицинских изделий по завышенным ценам для Московского научно-практического центра наркологии.

- Минобороны РФ заявило о применении ВСУ отравляющих веществ против российских военных. По данным министерства, 31 июля российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления, у них обнаружили в организме ботулотоксин типа "В". Минобороны РФ также сообщило о расследовании применения Украиной боевых отравляющих веществ в отношении главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

- Площадь пожара в Нижегородской области достигла 4,1 тыс. га. К тушению привлечены 638 человек и 143 единицы техники.

- В России за сутки выявили 40 010 случаев COVID-19. По сравнению с прошлыми сутками, когда в России выявили 37 609 заболевших, число новых случаев увеличилось на 2 401.

- Первые российские паспорта выдали в Харьковской области. Документы получили десять жителей Купянска на подконтрольной РФ части территории.

- Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший в передаче "Спокойной ночи, малыши!" Филю. Ему было 64 года, причиной смерти стал инфаркт.

- Московское "Динамо" на своем поле с минимальным счетом обыграло столичный "Спартак" в матче РПЛ. После шести туров "Спартак" сохраняет лидерство в турнирной таблице (13 очков), "Динамо" поднялось на вторую строчку (12 очков).