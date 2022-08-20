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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Природным пожаром охвачено 5 тыс. га в Нижегородской области

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры продолжают тушение крупного природного пожара в Воротынском районе Нижегородской области, площадь которого составляет около 5 тыс. га, сообщил губернатор Глеб Никитин.

"Сейчас активное горение идет на площади около 240 гектаров. Общая площадь - порядка 5000 гектаров. Большая часть - болота", - написал Никитин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в борьбе с огнем задействованы 700 человек и 150 единиц техники.

"Есть определенные оптимистичные прогнозы по отжигу и опашке. Около 70% данной работы уже выполнено. Все силы сейчас направлены на локализацию пожара", - написал губернатор.

На месте работают два вертолета Ми-8 из Нижнего Новгорода и Казани.

Недалеко от территории пожара находится лесной поселок Кузьмияр, где, отметил Никитин, проживает около 700 человек, в том числе 91 ребенок.

"В их числе - около 160 человек, которые проживают в ПНИ (психоневрологический интернат - ИФ). Людей из интерната уже перевезли в учреждения Нижнего Новгорода, Бора, Городца и Варнавина", - сообщил глава региона.

По его словам, на случай возможной эвакуации в поселке постоянно дежурят автобусы, работают медики, подготовлены пункты временного размещения.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по области уточнили, что работы по тушению пожара ведутся в круглосуточном режиме.

Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты, подчеркнули там.

Ранее сообщалось со ссылкой на данные сайта ФБУ "Авиалесоохрана" от 19 августа, что площадь природного пожара в Нижегородской области составляла 3800 га.

Тушение осложняется сильным ветром и труднодоступностью местности.

На территории городского округа Воротынский введен режим ЧС.

Нижегородская область
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