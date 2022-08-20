Часть школ в приграничной зоне в Курской области будет работать дистанционно

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Тринадцать школ Курской области, расположенных в десятикилометровой зоне от границы с Украиной, с 1 сентября будут проводить обучение дистанционно, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников. Онлайн-формат введут две школы Беловского района, три школы Глушковского района и четыре школы в Кореневском и Суджанском районах", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Губернатор отметил, что большинство образовательных организаций будут работать очно.

"В каждом случае решение принималось с учетом мнения родителей. Что касается торжественных линеек, они пройдут в том же формате, что и учеба", - добавил Старовойт.

По словам главы региона, в Теткинской школе-интернате вводится комбинированное обучение - 12 детей будут обучаться дистанционно, еще 34 человека временно переведут в Пенскую школу-интернат.

"Детские сады приграничных районов практически все будут работать в режиме свободного посещения. Из-за близости к границе вынуждены приостановить работу Троицкого детсада Кореневского района. В двух садах Глушковского района введем дежурные группы", - написал он.

Старовойт отметил, что такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируется сохранить на время действия "желтого" уровня террористической опасности.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.