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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Что произошло за день: воскресенье, 21 августа

Шойгу сообщил о применении комплексов "Кинжал" на Украине, под Ульяновском в ДТП погибли 16 человек, в РФ создана COVID-вакцина с новым антигенным составом

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В СКР заявили о заказном характере убийства Дарьи Дугиной. Следствием уже установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля Дугиной со стороны водителя. Машина дочери общественного деятеля Александра Дугина была взорвана накануне вечером в районе подмосковного поселка Большие Вяземы.

- Сергей Шойгу заявил, что Россия трижды применила на Украине гиперзвуковой комплекс "Кинжал". Официальный представитель министерства Игорь Конашенков сообщил на брифинге об уничтожении шести пунктов управления ВСУ в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

- В Ульяновской области 16 человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом и двумя фурами. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших - 14 граждан Киргизии. Установлено, что микроавтобус ожидал своей очереди на участке с реверсным движением. Следовавший позади большегруз не затормозил и врезался в машину, она оказалась зажата между двумя фурами.

- В России разработана COVID-вакцина с новым антигенным составом с учетом появления штамма "дельта-омикрон". Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", отвечая на один из вопросов, что "имеющаяся вакцина "Спутник" хуже работает против нового "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами".

- Активные природные пожары в Рязанской области зафиксированы на площади 160 га. Огнем пройдено около 8,6 тыс. га, сообщили в региональном МЧС.

- В России за сутки коронавирус выявили еще у 39 669 человек. По сравнению с прошлыми сутками, когда были зарегистрированы 40 010 заболевших, число новых случаев уменьшилось на 341.

- "Зенит" обыграл "Торпедо" и вышел в лидеры РПЛ. Результат матча в Санкт-Петербурге - 2:0, на счету "Зенита" - 14 очков. ЦСКА обыграл "Ахмат" в Москве со счетом 4:2.

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