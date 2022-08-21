Увеличивается число жертв автоаварии в Ульяновской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Увеличилось чисто жертв автоаварии в Ульяновской области: УМВД по региону сообщает о 14 погибших, источники "Интерфакса" в экстренных службах - о 15 жертвах.

"Количество погибших увеличилось до 14 человек. Трое госпитализированы в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении в пресс-службы УМВД по региону.

Между тем в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что авария унесла жизни 15 человек.

"Медикам, к сожалению, не удалось вернуть к жизни пять пострадавших, они скончались", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в аварию попали две фуры и пассажирский микроавтобус.