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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Увеличивается число жертв автоаварии в Ульяновской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Увеличилось чисто жертв автоаварии в Ульяновской области: УМВД по региону сообщает о 14 погибших, источники "Интерфакса" в экстренных службах - о 15 жертвах.

"Количество погибших увеличилось до 14 человек. Трое госпитализированы в тяжёлом состоянии", - говорится в сообщении в пресс-службы УМВД по региону.

Между тем в экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что авария унесла жизни 15 человек.

"Медикам, к сожалению, не удалось вернуть к жизни пять пострадавших, они скончались", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в аварию попали две фуры и пассажирский микроавтобус.

Ульяновская область
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