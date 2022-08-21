Ульяновские власти сообщили о тяжелом состоянии троих пострадавших в аварии

Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Медики Николаевской районной больницы борются за жизнь троих пострадавших в аварии с микроавтобусом в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии", - сообщил глава Ульяновской области в своем телеграм-канале.

Пациентов готовят к переводу в областной специализированный травмоцентр, который находится в Ульяновске, отметил он.

Как сообщалось со ссылкой на региональную полицию, в результате столкновения двух большегрузов и микроавтобуса в Николаевском районе Ульяновской области, по последним данным, погибли 16 человек. Детей среди них нет.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По данным региональной полиции, микроавтобус ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги перед грузовиком. Позади него следовал большегруз, водитель которого заблаговременно не затормозил и врезался в микроавтобус.

В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.