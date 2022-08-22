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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Рябков заявил о неочевидности возобновления стратдиалога с США из-за политики Вашингтона

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможность продолжения прерванного США стратегического диалога с Россией неочевидна с учетом антироссийской политики Вашингтона.

"Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, - дело неблагодарное. Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит - пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся", - подчеркнул Рябков в интервью газете "Известия".

При этом он отметил, что российское видение рамок стратегического диалога и его желательных результатов остается неизменным.

"Наша идея заключается в разработке "нового уравнения безопасности", которое учитывало бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. С этой целью мы стремимся охватить весь спектр наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений со стратегическим потенциалом", - сказал Рябков.

Президент США Джо Байден ранее этим летом заявил о готовности начать с Россией переговорный процесс о достижении соглашения взамен СНВ-3, срок действия которого истекает в 2026 году.

5 августа аналогичные заявления сделали представители Белого дома, Госдепартамента и Пентагона. В частности, замминистра обороны США Колин Кол сказал, что Вашингтон готов как продлить истекающий ДСНВ-3, так и заключить новое соглашение о контроле над вооружениями.

8 августа Россия уведомила США о том, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о стратегических наступательных вооружениях свои объекты.

МИД РФ Сергей Рябков
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