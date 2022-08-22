Ритейлеры попросили не запрещать ввоз алкоголя в РФ зарубежными перевозчиками

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), объединяющая крупнейших российских ритейлеров, опасается проблем с поставками алкоголя, в том числе в пик спроса в период новогодних праздников, из-за возможного запрета на въезд в РФ для иностранных перевозчиков.

Он может привести к значительному снижению продаж легального алкоголя - по экспертным оценкам торговых сетей, в зону риска попадут от 15% до 40% оборота импортной алкогольной продукции.

АКОРТ просит не вводить запрет на ввоз спиртного зарубежными перевозчиками и его перегрузку и перецепку. Соответствующее письмо, с копией которого ознакомился "Интерфакс", председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев направил первому вице-премьеру Андрею Белоусову.

Как отмечается в письме, правительство РФ рассматривает возможность ограничить иностранным перевозчикам въезд на территорию России, планируется, что доставлять импортируемые товары будут "путем перецепки/перегруза в зоне границ".

"При этом со стороны отраслевых министерств разрабатывается перечень товаров, "потребительские свойства которых будут утрачены или ухудшены в случае перегрузки таких товаров или перецепки полуприцепа, который используется для их перевозки, а также товаров, перевозка которых с их перегрузкой или перецепкой полуприцепа технически невозможна", с целью исключения ограничения ввоза таких товаров иностранными перевозчиками. Мы просим вас оказать содействие во включении алкогольной продукции в упомянутый перечень, так как торговые сети видят высокие риски, связанные с утратой или ухудшением потребительских свойств, а также физической порчи товара", - говорится в обращении.

Так, по мнению АКОРТ, усложнение логистики несет риск боя и повреждения грузов, а также риск снижения безопасности и качества (включая потребительские свойства) отдельных категорий алкогольной продукции, требующих сохранения температурного режима.

Кроме того, существует риск того, что потребительский спрос не будет удовлетворен в новогодний период, поскольку решение о запрете въезда иностранного грузового транспорта планируется принять с 1 октября, к началу пикового сезона поставок алкогольной продукции перед новогодними продажами.

Также ограничение логистики может привести к удорожанию алкоголя из-за роста стоимости транспортных услуг. По экспертным оценкам, которые приводит АКОРТ, рост стоимости логистики увеличится до 50%.

Из-за удлинения маршрутов и дополнительного времени на перегрузку и перецепку, а также за счет времени ожидания в очереди на границе могут значительно увеличиться сроки доставки. А в связи с вероятным дефицитом транспорта (на фоне высокой нагрузки на российских перевозчиков, дефицита парка для покрытия потребностей рынка по импорту) возможны недопоставки или прекращение поставок алкоголя.

Кроме того, снижение продаж легального алкоголя может привести к сокращению налоговых отчислений. Наконец, существует риск роста продаж контрафактной алкогольной продукции. "При дефиците и значительном росте стоимости импортируемой алкогольной продукции значительно возрастают риски реализации населению контрафактного алкоголя под видом оригинальной продукции", - говорится в письме.

АКОРТ объединяет крупнейших ритейлеров, работающих в РФ, включая X5 Retail Group, "Магнит", Ленту" и др.