Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Италия отказала в экстрадиции главы красноярской стройкомпании "Реставрация"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Италия отказалась по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировать бывшего главу красноярской строительной компании "Реставрация" Николая Коваленко. Он подозревается в мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

"Дело "Реставрации" сейчас находится без движения из-за отказа Италии об экстрадиции. Пока Коваленко не будет выдан Российской Федерации, суд не сможет рассмотреть уголовное дело", - сказал прокурор края.

Красноярская полиция подала документы в Интерпол на международный розыск экс-директора красноярской строительной компании "Реставрация" Коваленко.

В 2019 году в Италии по ходатайству Главного управления МВД по краю Коваленко был заочно арестован.

По данным следователей, он покинул Россию после возбуждения в отношении него уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве).

Следствие считает, что в 2017 году сотрудники "Реставрации" по указанию директора фирмы оформляли договоры займа и долевого участия в строительстве жилых домов в Красноярске. Однако полученными от граждан деньгами руководитель компании распорядился по своему усмотрению.

Установленная сумма причиненного ущерба – более 2 млрд рублей, число обманутых дольщиков превышает 1 тыс. 300 человек.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска заочно арестовал Коваленко, который скрывался от следствия.

26 сентября 2018 года представители "Реставрации" объявили о невозможности достроить десять домов в Красноярске и запуске процедуры банкротства компании.

РФ Италия Николай Коваленко Реставрация
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс покинет эти посты

Президент трех основных союзов страховщиков Юргенс покинет эти посты
Пандемия коронавируса

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос более чем на 38%

Темпы введения антироссийских санкций выросли в 67 раз по сравнению с 2021 годом

ФСБ сообщила о задержании в РФ игиловца, планировавшего теракт в Индии

ФСБ сообщила о задержании в РФ игиловца, планировавшего теракт в Индии

Германия наполнила газовые хранилища на 80%

Германия наполнила газовые хранилища на 80%
Военная операция на Украине

Ограничения на полеты в южные аэропорты РФ продлены до 29 августа

В Кемерове освободили взятых в заложники сотрудников следственного изолятора

В Рязанской области из-за угрозы пожара началась эвакуация жителей еще одного села

В Рязанской области из-за угрозы пожара началась эвакуация жителей еще одного села

Губернатор Севастополя сообщил о системе ПВО города, сработавшей в воскресенье

Заключенные следственного изолятора в Кузбассе взяли в заложники двух сотрудников ФСИН

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });