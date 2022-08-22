Италия отказала в экстрадиции главы красноярской стройкомпании "Реставрация"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Италия отказалась по запросу Генпрокуратуры РФ экстрадировать бывшего главу красноярской строительной компании "Реставрация" Николая Коваленко. Он подозревается в мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщил журналистам прокурор Красноярского края Роман Тютюник.

"Дело "Реставрации" сейчас находится без движения из-за отказа Италии об экстрадиции. Пока Коваленко не будет выдан Российской Федерации, суд не сможет рассмотреть уголовное дело", - сказал прокурор края.

Красноярская полиция подала документы в Интерпол на международный розыск экс-директора красноярской строительной компании "Реставрация" Коваленко.

В 2019 году в Италии по ходатайству Главного управления МВД по краю Коваленко был заочно арестован.

По данным следователей, он покинул Россию после возбуждения в отношении него уголовных дел по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и статьи 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве).

Следствие считает, что в 2017 году сотрудники "Реставрации" по указанию директора фирмы оформляли договоры займа и долевого участия в строительстве жилых домов в Красноярске. Однако полученными от граждан деньгами руководитель компании распорядился по своему усмотрению.

Установленная сумма причиненного ущерба – более 2 млрд рублей, число обманутых дольщиков превышает 1 тыс. 300 человек.

Ранее Железнодорожный районный суд Красноярска заочно арестовал Коваленко, который скрывался от следствия.

26 сентября 2018 года представители "Реставрации" объявили о невозможности достроить десять домов в Красноярске и запуске процедуры банкротства компании.