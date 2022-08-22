В петербургский комитет по охране памятников пришли следователи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников Петербурга (КГИОП) в понедельник следователи СК проводят следственные действия по ранее возбужденным делам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета.

Сотрудники комитета дают следователям всю требуемую информацию, добавил представитель КГИОПа.

"Комментарии СМИ будут возможны только после окончания работы следствия", - сказал он.

Речь идет об уголовных делах, возбужденных по фактам сноса исторических зданий по статье о превышении должностных полномочий сотрудниками КГИОПа (ч.1 ст.286 УК). Председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился передать эти дела в Главное следственное управление комитета.

18 августа было возбуждено и дело о незаконном лишении свободы (ч.2 ст.127 УК) градозащитника, который выступал против сноса флигелей особняка Салтыковой 1845 года постройки на Большой Морской улице. По версии следствия, неустановленые люди избили градозащитника, а затем заблокировали его в холле, и, угрожая новыми побоями, заставили написать заявление о том, что у него нет претензий к строителям.