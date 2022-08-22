Интернет-издание TJ объявило о закрытии проекта

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Команда интернет издания TJournal сообщила о закрытии проекта с 10 сентября.

"У нас есть важная, но печальная новость: наш проект закрывается. Как бы нам этого ни хотелось, это не шутка и не кликбейт. Последний день работы нашего издания — 10 сентября", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.

Там отмечается, что издание проработало более 11 лет, "и всё это время мы старались быть проводниками в мир интернет-культуры, новых технологий и того, как мир вокруг нас меняется".

14 марта стало известно, что Роскомнадзор заблокировал издание TJ в России по требованию Генпрокуратуры из-за фейков о происходящем на территории Украины.