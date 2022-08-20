Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Власти Энергодара заявили о новом обстреле Запорожской АЭС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В пресс-службе администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли в субботу артиллерийский удар по территории АЭС на подконтрольной РФ части Запорожской области.

"Для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий. Критические объекты станции не повреждены", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших среди сотрудников уточняются.

"В связи с намерениями украинской стороны осуществить провокацию на АЭС, было принято решение о минимизации необходимости нахождения на рабочих местах сотрудников станции, что и позволило избежать человеческих жертв", - заявили в администрации.

Кроме того, по данным администрации, после удара ВСУ открыли огонь по пригороду Энергодара.

Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.

Энергодар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Гутерриш в Стамбуле принял участие в инспекции судна, направляющегося на Украину

Военные РФ сообщили о расследовании отравления главы херсонской администрации Сальдо

Первые российские паспорта выдали в Харьковской области

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили о 13 сбитых снарядах РСЗО "Ольха" в районе Каховской ГЭС и Мелитополя

Что случилось этой ночью: суббота, 20 августа

США активно инвестируют в разработку защиты от гиперзвукового оружия

МИД Португалии выступил против запрета россиянам на въезд в ЕС

В варшавском аэропорту задержали 81-летнюю датчанку с героином на 0,5 млн долларов

NASA обнародовало возможные места высадки астронавтов на Луну в 2025 году

NASA обнародовало возможные места высадки астронавтов на Луну в 2025 году

МАГАТЭ ведет переговоры о скорой отправке миссии на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ ведет переговоры о скорой отправке миссии на Запорожскую АЭС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });