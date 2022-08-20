Власти Энергодара заявили о новом обстреле Запорожской АЭС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В пресс-службе администрации Энергодара заявили, что Вооруженные силы Украины нанесли в субботу артиллерийский удар по территории АЭС на подконтрольной РФ части Запорожской области.

"Для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий. Критические объекты станции не повреждены", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших среди сотрудников уточняются.

"В связи с намерениями украинской стороны осуществить провокацию на АЭС, было принято решение о минимизации необходимости нахождения на рабочих местах сотрудников станции, что и позволило избежать человеческих жертв", - заявили в администрации.

Кроме того, по данным администрации, после удара ВСУ открыли огонь по пригороду Энергодара.

Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.