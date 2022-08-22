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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Хинштейн анонсировал проверку охраны фестиваля, после которого погибла Дугина

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что Следственный комитет и Росгвардия проведут проверку охранных структур, обеспечивавших безопасность на фестивале "Традиция".

"Росгвардия совместно со Следственным комитетом проведёт проверку охранных структур, обеспечивавших порядок и безопасность на фестивале "Традиция", где террористы заложили взрывчатку под машину Дарьи Дугиной: ЧОО "Комкон-Безопасность" и ЧОО "Феникс", - написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Ранее в понедельник ФСБ объявила о раскрытии убийства журналистки Дугиной, дочери общественного деятеля Александра Дугина, обвинив в преступлении спецслужбы Украины.

"Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г.р., которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной, 2010 г.р.", - сообщили в ФСБ.

"В день убийства Вовк и Шабан находились на литературно-музыкальном фестивале "Традиция", где Дугина присутствовала в качестве почетного гостя",- заявляли в спецслужбе.

Автомобиль Дугиной был взорван вечером 20 августа в районе поселка Большие Вяземы Московской области. Девушка погибла на месте. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. В ведомстве отмечали, что убийство носит заказной характер.

Хроника 21 – 22 августа 2022 годаУбийство Дарьи Дугиной
Госдума Александр Хинштейн Дарья Дугина СКР Александр Дугин
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