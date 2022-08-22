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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Лица с высшим медобразованием смогут работать фельдшерами и врачами линейной бригады "скорой"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство России приняло постановление, которое дает возможность трудоустройства лицам с высшим медицинским образованием на должности фельдшера или врача в составе линейной бригады скорой помощи; при этом для работы на должности врача потребуется пройти краткосрочное дополнительное профессиональное обучение.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отметили в пресс-службе Минздрава России, ранее такой возможности для указанных категорий не было.

Кроме того, новое постановление правительства РФ дает возможность трудоустройства в состав линейной выездной бригады скорой медицинской помощи студентам, которые в настоящее время обучаются по программам высшего медицинского образования, для работы на должности фельдшера. Норма распространяется на студентов, окончивших четыре курса вуза и более.

"Для студентов медицинских вузов новый порядок откроет дополнительные возможности освоения профессии и позволит параллельно с учебным процессом получить практические навыки оказания скорой медицинской помощи. У выпускников медвузов появятся дополнительные возможности для трудоустройства и расширения навыков и компетенций", - отметили в пресс-службе Минздрава РФ.

На линейные бригады возлагается функция оказания скорой медицинской помощи при не угрожающих жизни пациента состояниях, в частности, при повышении артериального давления, нетяжелых ожогах и травмах, болях в животе, головных болях.

Россия
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