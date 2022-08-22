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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:15

Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 40 га

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Территория возгорания в лесничестве в Каменском районе Ростовской области достигла 40 гектаров, сообщает пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"В Ростовской области продолжается тушение лесных пожаров на площади 40 га", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 177 человек и 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара составляет около 32 га. К тушению огня привлечены два вертолета, а также пожарный поезд.

Расстояние от пожара до ближайшего населенного пункта Лесной - 2 км (отделен федеральной трассой М4), до населенного пункта Диченский - 1,5-2 км (отделен сетью грунтовых дорог).

Ростовская область
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