ВС обязал ФНС самостоятельно исключать из учета ошибочно принятые декларации

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) должна самостоятельно устранить последствия принятия декларации от неуполномоченных лиц, а не требовать от налогоплательщика подавать скорректированные документы, решил Верховный суд (ВС) РФ.

К таким выводам пришла судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ по итогам рассмотрения жалобы самарского ООО НПК "Специнжиниринг", следует из картотеки арбитражных дел.

Причиной для этого разбирательства стало принятие налоговым органом в апреле 2020 года в электронном виде уточненных деклараций этой компании по НДС за III-IV кварталы 2018 года, II-IV кварталы 2019 года – якобы по доверенности на ООО "Тис-с". "Специнжиниринг" при этом настаивал, что не имеет никакого отношения к этим документам: по ее версии они поданы "неуполномоченным и не имеющим отношения" к ней лицом. На этом основании компания просила исключить из обработки уточненные декларации и восстановить результаты по ранее поданным, а также предоставить документы, на основании которых налоговый орган принял информацию от третьего лица. Инспекция и областное управление ФНС оставили жалобы компании без удовлетворения, после чего она обратилась в суд с аналогичными требованиями.

Сначала в суде представители налоговых органов настаивали, что не могли отказать в принятии уточненных деклараций, так как к ним была приложена доверенность на представителя "Специнжиниринга", свидетельствуют материалы дела. Но позже позиция ФНС изменилась: представители инспекции заявили, что не могут представить подлинник или надлежащую копию доверенности, поскольку он был утрачен сотрудником инспекции. Кроме того, он в судебном заседании заявил, что "заверил копию, не сверяя ее с подлинником", говорится в решении Арбитражного суда Самарской области.

В связи с этим суды трех инстанций решили, что налоговая инспекция незаконно приняла уточненные декларации от третьего лица при отсутствии доверенности от имени налогоплательщика. Но при этом отказались обязать инспекцию исключить из обработки принятые спорные уточненные декларации, восстановив результаты первичных налоговых деклараций. Ни законодательство, ни административный регламент не предоставляют налоговым органам права аннулировать налоговые декларации, объяснили свое решение суды. По их мнению, восстановить свои права компания может, подав уточненные декларации.

Однако с этим выводом не согласилась СКЭС ВС РФ, куда пожаловался "Специнжиниринг". Коллегия ВС РФ обратила внимание на статью 201 Арбитражного процессуального кодекса РФ, согласно которой при признании решения публичных органов незаконными суд должен обязать их "совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя". Но в рассматриваемом деле суды "не разрешили вопрос о реальном восстановлении нарушенного права общества", и это привело к тому, что в обработке у инспекции до сих пор находятся ничтожные документы.

Ошибочный вывод судов

Одновременно СКЭС ВС РФ назвала ошибочным вывод нижестоящих судов о том, что у налоговых органов нет права исключить из обработки недостоверные сведения, представленные неуполномоченным лицом. По мнению коллегии, отрицание возможности исключения из обработки таких деклараций из-за отсутствия законодательного регулирования этого процесса "входит в противоречие с основными задачами и целями функционирования правового государства, где главной задачей налоговых органов является осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов и сборов с соблюдением законных интересов и прав налогоплательщиков".

В подтверждение коллегия напомнила, что статья 22 Налогового кодекса РФ гарантирует налогоплательщикам как судебную, так и административную (на уровне ФНС и ее органов - ИФ) защиту их прав и законных интересов. В связи с этим СКЭС ВС РФ отменила решения нижестоящих судов в части отказа в удовлетворении части требований компании и отправила спор на новое рассмотрение.

НПК "Специнжиниринг" занимается производством спецодежды, принадлежит Владимиру Березенкину, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Выручка компании по итогам 2021 года сократилась в 10 раз – до 1,6 млн рублей по сравнению с результатами 2020-го, чистая прибыль в эти годы составила 138 тыс. рублей и 27 тыс. рублей соответственно.