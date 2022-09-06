Высокий уровень террористической опасности в Курской области продлен до 22 сентября

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении действующего в регионе "желтого" (высокого) уровня террористической опасности.

"В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток - до 22 сентября", - написал глава региона в телеграм-канале во вторник.

Он также призвал жителей региона к бдительности. "Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", - отметил Старовойт.

"Желтый" уровень террористической опасности на территории Курской области, граничащей с Украиной, действует с 11 апреля.