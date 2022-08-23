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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

Более 60 тысяч наркопреступлений пресечено в РФ с начала года

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД РФ с начала года пресекли свыше 60 тыс. преступлений, связанных со сбытом наркотиков, и изъяли почти 20 тонн запрещенных веществ, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк со ссылкой7 на опубликованные министерством данные о состоянии преступности в РФ за январь-июль 2022 года.

Согласно статистике, за указанный период на 6,8% возросло число установленных лиц, совершивших преступления в сфере оборота наркотиков (12,9 тыс. человек).

С начала года, как следует из аналитики министерства, в России отмечается снижение общего числа зарегистрированных преступлений на 1,8%, в том числе тяжких и особо тяжких составов - на 6,3%.

"Зафиксировано на 4,7% меньше фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 6,3% - изнасилований и покушений на изнасилование, на 12,9% - разбоев, на 5,2% - грабежей, на 4,3% - уголовно наказуемых хулиганств, на 0,9% - мошенничеств", - отметила официальный представитель МВД.

МВД Ирина Волк
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