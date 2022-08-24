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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:40

Атомный крейсер РФ на учениях в Баренцевом море поразил мишень в районе Новой Земли

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Атомный крейсер "Петр Великий" на учениях в Баренцевом море выполнил стрельбу крылатой ракетой по мишени, которая находилась в районе архипелага Новая Земля, сообщил Северный флот РФ в среду.

"Флагманский корабль Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Гранит" по мишенной позиции в районе архипелага Новая Земля. По данным объективного контроля, учебная морская цель была успешно поражена на удалении более 200 километров", - сообщила пресс-служба флота.

"Район Баренцева моря, где выполнялась ракетная стрельба, был заблаговременно закрыт для гражданского мореплавания и полётов авиации", - говорится в сообщении.

"Также в рамках учения по защите морских коммуникации в Арктике экипаж крейсера отработал ведение артиллерийского морского боя с условным кораблем противника. Стрельбу выполнил боевой расчет батареи универсального калибра - 130-мм артиллерийской установки АК-130", - сообщила пресс-служба Северного флота РФ.

Перед этим "Петр Великий" во взаимодействии с эскадренным миноносцем "Адмирал Ушаков" провел на учениях практические зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, сообщили военные.

17 августа Северный флот сообщил о начале в Баренцевом море маневров с участием более 10 кораблей и подводных лодок, авиации и частей противовоздушной обороны.

Баренцево море Новая Земля Петр Великий Северный флот РФ
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