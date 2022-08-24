Началась эвакуация людей с дрейфующих в Амурском лимане барж

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 МЧС приступил к эвакуации людей с дрейфующих судов в Николаевском районе Хабаровского края, сообщает в среду пресс-служба регионального главка МЧС.

С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов поднимаются спасателями на борт воздушного судна. Первых 15 человек уже подняли на борт. Далее рыбаков доставят в поселок Озерпах, говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Две из них находятся на севере Амурского лимана ближе к Сахалинскому заливу, другие две - южнее, в Амурском лимане у берегов Сахалина.

Всего на них, по предварительным данным, находятся порядка 124 человек.

Также в район поисково-спасательных работ следуют два буксира - из Николаевска-на-Амуре и поселка Де-Кастри.

Ранее со ссылкой на морской спасательный подцентр в Южно-Сахалинске сообщалось, что с якоря сорвало три баржи, оборудованные под жилье для рыбаков, которые работают на приеме уловов.