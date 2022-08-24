ФАС оштрафовала участников "дорожного картеля" на 230 млн рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала ООО "Стройдорсервис" и ООО "Хабаровскдорснаб" на общую сумму 230 млн рублей за участие в "дорожном картеле" в Приморском и Хабаровском краях, сообщает пресс-служба регулятора.

Ранее ФАС раскрыла "дорожный картель" на 9,143 млрд рублей. Служба признала компании нарушившими законодательство и возбудила дело о картельном сговоре на торгах по строительству и содержанию автодорог при реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Приморском и Хабаровском краях. Дело было возбуждено по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 закона "О защите конкуренции" (картель на торгах).

По итогам рассмотрения дела ФАС решила оштрафовать "Стройдорсервис" на 183,91 млн рублей, "Хабаровскдорснаб" на 46,084 млн рублей.

Кроме того, отмечается, что правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

ООО "Стройдорсервис" зарегистрировано в Хабаровске в 2007 году, общий объем заключенных контрактов на ремонт и содержание автодорог в 2020 году составил 14,6 млрд рублей, в 2021 году – 10 млрд рублей. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО принадлежит Александру Федорову.

ООО "Хабаровскдорснаб", зарегистрированное в Хабаровске в 2010 году, в 2020-2021 годах заключило госконтракты на 1,6 млрд рублей. Владельцем компании является Владислав Чендаков.