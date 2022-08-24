РФ выплатит по 10 тыс. руб. семьям школьников в ЛДНР и на части территорий Украины

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить по 10 тысяч рублей одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, сообщает в среду сайт Кремля.

Правительству РФ во взаимодействии с органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, военно-гражданскими администрациями Запорожской, Харьковской и Херсонской областей нужно обеспечить единовременную выплату в 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, говорится в поручении главы государства.

В документе отмечается, что детям должно исполниться 6 лет не позднее 1 сентября 2022 года. При этом они должны приступить к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября текущего года.

Поручение должно быть выполнено до 1 октября 2022 г.