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Медиаменеджер Олег Леонов стал новым владельцем "Ведомостей"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Учредитель газеты "Ведомости" сообщил о смене владельца издания, им стал медиаменеджер Олег Леонов.

"АО "Бизнес Ньюс Медиа" (БНМ), которое является учредителем ведущей деловой газеты в России "Ведомости", сообщает о смене владельца", - говорится в сообщении на сайте "Ведомостей" в среду.

По информации издания, "100% акций АО "Саппорт", являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина приобрел медиаменеджер Олег Леонов".

Кроме того, отмечается в сообщении, был сформирован новый совет директоров БНМ, в который вошли Олег Леонов (председатель), директор Института мировой экономики и международных отношений РАН Федор Войтоловский, генеральный директор, главный редактор газеты "Версия" Константин Зятьков, проректор по международным отношениям НИУ ВШЭ Виктория Панова, пресс-секретарь "Газпромбанка" Антон Трифонов и вице-президент по GR и PR группы компаний "Дело" Максим Филимонов.

"Кадровая и редакционная политика остаются неизменными. Коммерческие условия сделки не разглашаются", - цитируются в сообщении слова Леонова.

По данным издания, Леонов - выпускник географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинал карьеру в журнале "Эксперт", позже работал в РБК и "Телекомпании РЕН-ТВ". В настоящий момент возглавляет консалтинговую компанию NW Advisors.

Олег Леонов Ведомости
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