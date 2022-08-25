Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министры обороны РФ и Франции провели телефонные переговоры, обсуждена ситуация на Запорожской АЭС, сообщило российское военное ведомство.

В Минобороны уточнили, что первый телефонный разговор Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню в четверг состоялся по инициативе французской стороны. Там заявили, что Шойгу "довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции".

"Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам Организации", - сообщили военные.

Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии. Военное ведомство сообщало, что ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.