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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министры обороны РФ и Франции провели телефонные переговоры, обсуждена ситуация на Запорожской АЭС, сообщило российское военное ведомство.

В Минобороны уточнили, что первый телефонный разговор Сергея Шойгу и Себастьяна Лекорню в четверг состоялся по инициативе французской стороны. Там заявили, что Шойгу "довел оценки о действиях ВС Украины, способных нарушить безопасное функционирование станции".

"Отмечена важность посещения ЗАЭС сотрудниками МАГАТЭ и готовность оказания необходимого содействия инспекторам Организации", - сообщили военные.

Ранее Минобороны РФ обвиняло украинскую армию в обстрелах объектов на территории ЗАЭС и создании угрозы радиационной аварии. Военное ведомство сообщало, что ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля.

ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности, расположена в Энергодаре. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Минобороны РФ Франция Украина
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