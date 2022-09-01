Глава Ростуризма опровергла введение QR-кодов для путешествующих по РФ туристов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Информация о введении с 1 сентября QR-кодов для туристов, путешествующих по России и за рубеж, не соответствует действительности, заявила в четверг глава Ростуризма Зарина Догузова.

"В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что якобы с сегодняшнего дня при путешествиях по стране станут обязательными QR-коды. Эта информация не соответствует действительности! Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок", - написала она в своем телеграм-канале.

По словам Догузовой, с 1 сентября в России в тестовом режиме запускается система электронных путевок, которая вводится для повышения прозрачности отрасли и защиты прав туристов.

"Туроператоры в добровольном порядке заносят в систему данные о проданных турах, каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров, а также для удобства туристов - чтобы в любой момент можно было проверить информацию о купленном туре. От туриста ничего дополнительно не требуется", - подчеркнула она.

"Электронная путевка" - единая информационная система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно вступившему в силу 1 сентября закону, сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, необходимо передавать в систему по окончании каждого календарного месяца. Также документ устанавливает запрет на деятельность без передачи сведений о проданных турах в систему "Электронная путевка" и вводит административное наказание для туроператоров и турагентов, нарушающих это положение.