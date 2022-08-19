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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Эстония предложит Еврокомиссии принять восьмой пакет санкций против РФ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии решило обратиться к Европейской комиссии с официальным предложением принять восьмой пакет санкций в отношении России, сообщает агентство BNS со ссылкой на главу эстонского МИД Урмаса Рейнсалу.

Эстония хочет, чтобы восьмой пакет расширил санкции в отношении России в сфере экономики, энергетики и торговли и чтобы в санкционный список были включены дополнительные лица.

Таллин также добивается существенного расширения санкций в отношении передвижения российских граждан. Эстония, по словам Рейнсалу, работает над достижением политического консенсуса по всему шенгенскому визовому пространству, чтобы в отношении российских граждан ввели дополнительные санкции, как это уже сделали власти страны.

Евросоюз к настоящему времени утвердил в отношении России семь пакетов санкций из-за военной операции на Украине.

Эстония Еврокомиссия
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