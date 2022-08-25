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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Реестр российского ПО пополнился почтовой системой RuPost

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Система управления корпоративной почтой RuPost внесена в "Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных" Минцифры по классу "Почтовые приложения", сообщает пресс-служба группы компаний "Астра".

"Теперь современное отечественное решение могут использовать не только частные компании, но и государственные органы и другие организации, реализующие планы ИТ-импортозамещения", - считают в группе.

Директор по развитию продукта RuPost ГК "Астра" Сергей Макарьин через пресс-службу отметил, что разработчики системы изначально ориентировались на лучшие мировые образцы в сфере управления корпоративной почтой.

В ГК отмечают, что RuPost - это простой в развертывании и управлении почтовый сервер корпоративного класса с широким современным функционалом. Помимо почты, его пользователям доступны календари, контакты и адресные книги. Система масштабируется как вертикально, так и горизонтально и подходит для организаций любого размера: от микропредприятий до крупных корпораций.

"RuPost работает со всеми популярными клиентскими приложениями: MS Outlook с открытым плагином, Thunderbird, WorksPad и Evolution, имеет CLI-интерфейс для продвинутой настройки, конфигурации и автоматизации. Благодаря собственному встроенному web-клиенту конечные пользователи могут использовать решение на устройствах под Windows, Linux, iOS, Android и другими операционными системами", - отмечается в сообщении.

RuPost Минцифры ГК Астра Сергей Макарьин
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