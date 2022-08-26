Росатом намерен развивать водородную энергетику на базе высокотемпературного реактора

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" разрабатывает технологии получения водорода с помощью реактора нового типа, сообщил руководитель направления технологий водородной энергетики в частном учреждении "Наука и инновации" ГК "Росатом" Мирон Боргулев на форуме "Технопром-2022" в Новосибирске в пятницу.

"Якорный проект и основная ставка "Росатома" в водородной энергетике - это атомная энерготехнологическая станция на высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе. Это новый тип реактора, охлаждаемый не водой, а гелием, дающим очень высокотемпературный пар 750 - 850 градусов, а можно и выше (...) Мы предполагаем, что где-то в 2030 - 2032 году этот реактор сможем запустить", - сказал он.

Боргулев уточнил, что в настоящее время ведутся работы по созданию новых материалов с тем, чтобы довести температуру пара до 1 тыс. - 1,1 тыс. градусов. На таком реакторе конверсия метана не потребует сжигания этого газа для повышения температуры, что позволит добиться уменьшения углеродного следа.

"Под этот же реактор мы думаем о перспективной технологии получения водорода также из природного газа с облегченной задачей утилизации СО2, где у нас углерод получается твердым, это пиролиз, мы рассматриваем три варианта: плазменный, в расплаве металлов, в тлеющем разряде. Все эти разработки очень предварительные, на лабораторном уровне", - сказал он.

Боргулев также сообщил, что проекты получения водорода на действующих станциях планируется реализовать на Кольской АЭС, где есть избыток электроэнергии, и сейчас создается испытательный комплекс, а также на Курской АЭС, где водород может использоваться в металлургии при переходе к прямому восстановлению железа водородом от электровосстановления.

Также, сказал он, в "Росатоме" разработали технологию полностью композитного баллона для транспортировки водорода.

"Технология, которую мы сейчас разрабатываем, позволяет делать баллоны фактически бесконечной длины, то есть трубопроводы", - отметил Боргулев.