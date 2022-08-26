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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Более 46 тыс. человек заболели COVID-19 в России за сутки

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России впервые с середины марта превысил 46 тысяч случаев, что на 2,5 тысячи больше, чем накануне, скончался 81 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"По состоянию на 26 августа, в РФ выявлено 46 452 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 3 912 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 45 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций = в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

В миреWorldometer сообщил о более чем 604 млн случаев заражения COVID-19 в миреЧитать подробнее

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрировано 43 919 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 2 533. Показатель заболеваемости за сутки приблизился к значениям середины марта, когда 12 марта было зарегистрировано более 48 тыс. заболевших, но тогда распространение болезни сокращалось, сейчас же идет подъем.

При этом, количество госпитализированных за сутки ниже, чем в марте, когда регистрировалось схожее число заболевших.

Смертность от COVID-19 в августе также значительно ниже, чем в марте: 12 марта от коронавируса умерли 630 пациентов, в то время как за минувшие сутки скончался 81 человек, накануне штаб сообщал о 71 умершем.

"Выздоровели за сутки 33 709 человек, или на 9,5% больше в сравнении с 25 августа", - говорится в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 26 августа 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
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