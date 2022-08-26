МИД РФ счел дискриминацией инициативу ограничить в Латвии использование русского языка

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Москве считают дискриминационной инициативу Латвии об ограничении использования русского языка, заявили в МИД РФ.

В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, отмечается, что власти Латвии анонсировали подготовку законопроекта "Об ограничении двуязычия", который призван ввести полный запрет на использование русского языка на рабочем месте и в различных сферах общественной жизни - как не языка Евросоюза.

"Подобные абсурдные, дискриминационные инициативы, затрагивающие интересы почти половины населения Латвии и идущие вразрез с многочисленными рекомендациями профильных международных структур, уже давно стали позорной практикой", - заявила Захарова.

На Смоленской площади также осудили заявления президента Латвии Эгилса Левитса о необходимости "изолировать нелояльных к государству русских". Такие высказывания президента "абсолютно неприемлемы и нарушают все общепринятые морально-этические и гуманитарные нормы", заявила Захарова.

В МИД РФ призвали международные правозащитные структуры дать оценку таким высказываниям главы латвийского государства.

Ранее на этой неделе в Латвии был снесен Памятник воинам Советской Армии - освободителям Риги. В Москве назвали уничтожение памятника неприемлемым и ведущим к дальнейшей деградации двусторонних отношений.