Планировавший теракт в Калининграде сторонник запрещенного "Азова" заключен под стражу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Калининграда заключил под стражу сторонника украинского батальона "Азов" (запрещен в РФ, признан террористической организацией), планировавшего теракты на объектах Балтфлота, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного суда в пятницу.

Меру пресечения мужчине избрали на два месяца - до 24 октября. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту) и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).

По версии следствия, фигурант, являясь приверженцем запрещенной в России организации, планировал теракты в отношении военнослужащих ВС РФ на объектах Балтийского флота, сказал собеседник агентства.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе суда, сведения о том, что обвиняемый планировал совершение теракта в аэропорту "Храброво", в ходе судебного заседания не подтвердились.

Ранее ФСБ сообщила, что в Калининграде "выявлен и задержан местный житель, гражданин Российской Федерации, 1967 г.р., приверженец запрещенной на территории России международной террористической организации "Азов", вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта "Храброво". Мужчина дал признательные показания.