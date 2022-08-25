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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Собянин счел очень сложной ситуацию с природными пожарами в Рязанской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Рязанской области остается сложной ситуация с природными пожарами, их площадь в ближайшие дни может расшириться, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В четверг Собянин вместе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Григоренко и главой МЧС России Александром Куренковым прибыл в Рязанскую область, где бушуют природные пожары.

"Две минерализованные полосы, которые созданы, все-таки дадут возможность остановить пожар на севере. Но надо понимать, что сама площадь пожара за один-два дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили. Поэтому ситуация сложная, очень сложная", - сказал Собянин журналистам.

Он также повторил свой прогноз о сроках локализации пожара в течение одного-двух дней, затем, по словам Собянина, его потушат.

По данным на среду, основной пожар прошел около 12 тыс. га, в настоящее время площадь активного горения составляет около 180 га. Тушение затрудняет крайне неблагоприятная погода - температура доходит до 33 градусов, сильный ветер - до 18 метров в секунду.

Всего на тушении пожара сейчас задействованы около 9,5 тыс. человек, основная часть группировки сформирована при помощи правительства Москвы. На тушении задействованы 15 воздушных судов. Они работают по самым напряженным точкам.

В Рязанской области из-за природных пожаров установлен режим ЧС.

Лесные пожары в Рязанской области

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Сергей Собянин Москва Рязанская область
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