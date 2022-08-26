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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Состояние воздуха в зоне рязанских пожаров вернулось к норме

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области были взяты новые пробы воздуха в населенных пунктах, находящихся в зоне воздействия природных пожаров, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в районе природных пожаров в Рязанской области было выявлено превышение содержания в воздухе сернистого ангидрида, диоксида азота, а также взвешенных частиц РМ2,5 и РМ10.

Проверка проводилась на содержание загрязняющих веществ, в том числе свойственных процессу горения: азота диоксида, формальдегида, сернистого ангидрида, взвешенных веществ, оксида углерода, сероводорода, мелкодисперстных взвешенных частиц МР10 и МР2,5.

Усиленный ежедневный контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории области продолжается.

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Роспотребнадзор Рязанская область
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