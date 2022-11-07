В РФ начали сбор данных для открытого мониторинга состояния воздуха в городах

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - "Российский экологический оператор" (ППК "РЭО") начал собирать данные о состоянии воздуха из государственных автоматических систем экомониторинга, от промышленных и общественных организаций в рамках пилотного проекта для создания портала мониторинга окружающей среды в реальном времени, доступного всем гражданам РФ, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

"Это необходимо для мониторинга окружающей среды и создания единого ресурса, в котором будут собраны данные по состоянию воздуха, воды и радиации. По воздуху наш пилотный проект получает данные по взвешенным и загрязняющим веществам. Впоследствии по поручению президента РФ будет создана ФГИС "Экомониторинг", в которой граждане получат доступ к экологической информации через портал, который расположится в домене "Экология". Система, собирающая данные от разных источников мониторинга, позволит легче обнаруживать источники загрязнений веществ региональным властям", - приводит пресс-служба слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

В рамках пробного проекта данные будут собираться по 103 городам из 15 регионов: Челябинской, Оренбургской, Кемеровской, Сахалинской, Омской, Свердловской, Иркутской, Вологодской, Московской, Рязанской, Липецкой и Новосибирской областей, Республики Бурятия, Красноярского и Забайкальского краев.

В первую очередь мониторинг коснется содержания в воздухе взвешенных мелкодисперсных частиц от 10 до 2,5 микрометра (PM10 и PM2,5), а также таких загрязняющих веществ, как диоксид серы, диоксид и оксид азота, озон и сероводород, сообщили в пресс-службе РЭО.

"В пилотном проекте будут измерять, в том числе, содержание мелкодисперсных частиц от 10 до 2,5 микрометра (мкм) PM10 и PM2,5. В них могут содержаться кусочки сажи, частицы минеральных солей, соединения тяжелых металлов, различные аллергены, пыльца растений, бактерии, микроорганизмы, табачный и выхлопной дым. Частицы PM10 быстро оседают, так как более крупные и тяжелые, органы дыхания способны их задерживать. Более опасны частицы PM2,5, они более мелкие и легкие, они долго содержатся в воздухе, почти не оседают. Таким образом PM10 оседают в легких, а PM2,5 могут просачиваться даже через поры в клетках, попадать в кровь и другие ткани", - отмечается в сообщении.

РЭО уже начал получать в автоматическом режиме данные от Росгидромета, ПАО "Норникель", филиала "Газпромнефти", АО "Омский НПЗ", ОАО "РЖД", ООО "ЗабГокСвязь", отметили в компании. Сроки окончания пилотного проекта будут корректироваться по мере получения информации экомониторинга, добавили в пресс-службе.