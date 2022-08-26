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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Медведев назвал вымыслами утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал вымыслами утверждения о планах Москвы ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

"Никаких доказательств подобного рода активности не существует", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена для французского телеканала "LCI", комментируя соответствующие утверждения.

"Это досужие вымыслы", - добавил зампред Совбеза.

При этом Медведев выразил мнение, что Зеленский не вызывает доверия у российской стороны в качестве собеседника.

"Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов", - сказал он.

"Но что же делать – его избрали украинские граждане. И он как минимум пытается выполнять функции президента страны и верховного главнокомандующего. Так что в этом смысле он все равно остается на своем посту", - сказал зампред СБ РФ.

Дмитрий Медведев Владимир Зеленский
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