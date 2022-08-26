Медведев изменил свое отношение к Западу из-за русофобской позиции партнеров

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признал, что теперь занимает гораздо менее либеральную позицию в отношении Запада, и пояснил, что виноваты в этом сами западные партнеры, занявшие русофобские позиции.

"Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

На замечание, что он уже находится под санкциями, и есть те, кто надеется, что Медведев и президент Путин предстанут перед судом, зампред Совбеза РФ ответил: "Я служу своей стране. Да мне плевать на эти санкции. Уверен, что такая же позиция и у президента Путина, и у моих товарищей, мы - граждане России, мы служим России".

Медведев назвал "довольно сомнительными" параллели между российским руководством, Саддамом Хусейном, Слободаном Милошевичем и Муаммаром Каддафи, которые считали демократию слабой политической системой.

"Параллели такие довольно сомнительные, скажу честно. Это первое. Второе: никто из нас никогда не говорил, что демократия - это плохая система. Третье: если обратиться к Фрэнсису Фукуяме, то либеральная демократия не является конечной точкой развития человечества", - отметил Медведев, напомнив о том, каковы были "плоды внедрения этой модели в Ливии, Сирии, в целом ряде других стран, которые пытались перекраивать на западный манер".

В заключение Медведев напомнил, что "у стран разный путь, но все-таки не следует забывать, что Россия имеет тысячелетнюю историю, является постоянным членом Совета Безопасности и имеет крупнейший ядерный потенциал в мире".

"Поэтому я уверен, что мы за себя постоять сможем", - подчеркнул он.