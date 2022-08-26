Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:13

Медведев изменил свое отношение к Западу из-за русофобской позиции партнеров

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признал, что теперь занимает гораздо менее либеральную позицию в отношении Запада, и пояснил, что виноваты в этом сами западные партнеры, занявшие русофобские позиции.

"Этот курс иначе как русофобским я назвать не могу. С этим связано и изменение риторики, ничего в этом удивительного нет", - сказал Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI.

На замечание, что он уже находится под санкциями, и есть те, кто надеется, что Медведев и президент Путин предстанут перед судом, зампред Совбеза РФ ответил: "Я служу своей стране. Да мне плевать на эти санкции. Уверен, что такая же позиция и у президента Путина, и у моих товарищей, мы - граждане России, мы служим России".

Медведев назвал "довольно сомнительными" параллели между российским руководством, Саддамом Хусейном, Слободаном Милошевичем и Муаммаром Каддафи, которые считали демократию слабой политической системой.

"Параллели такие довольно сомнительные, скажу честно. Это первое. Второе: никто из нас никогда не говорил, что демократия - это плохая система. Третье: если обратиться к Фрэнсису Фукуяме, то либеральная демократия не является конечной точкой развития человечества", - отметил Медведев, напомнив о том, каковы были "плоды внедрения этой модели в Ливии, Сирии, в целом ряде других стран, которые пытались перекраивать на западный манер".

В заключение Медведев напомнил, что "у стран разный путь, но все-таки не следует забывать, что Россия имеет тысячелетнюю историю, является постоянным членом Совета Безопасности и имеет крупнейший ядерный потенциал в мире".

"Поэтому я уверен, что мы за себя постоять сможем", - подчеркнул он.

Дмитрий Медведев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Медведев назвал условием прекращения спецоперации договор о гарантиях безопасности

Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев заявил, что СВО проводится для недопущения третьей мировой войны

Дмитрий Медведев заявил, что СВО проводится для недопущения третьей мировой войны

Медведев назвал вымыслами утверждения о планах РФ ликвидировать Зеленского

МИД РФ приостановил с 26 августа выдачу биометрических загранпаспортов

В Минцифры объяснили сбоем рассылку уведомлений об аннулировании аккредитации IT-компаний

В Минцифры объяснили сбоем рассылку уведомлений об аннулировании аккредитации IT-компаний

Что произошло за день: пятница, 26 августа

"Мосбиржа" возобновит утренние торги на валютном и срочном рынке в сентябре

В СПЧ сообщили, что на правозащитника Каляпина напал майор полиции

В СПЧ сообщили, что на правозащитника Каляпина напал майор полиции

Крупный природный пожар на окраине Ростова-на-Дону полностью потушен

Планировавший теракт в Калининграде сторонник запрещенного "Азова" заключен под стражу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });